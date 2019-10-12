Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode (16)

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- Поиски 6 украинцев с затонувшего в Атлантике судна пока безрезультатны - омбудсмен : Громадське телебачення 12:35
- Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков : Dialog.ua 11:32
- Денисова назвала фамилии украинцев с затонувшего в Атлантическом океане корабля : #Буквы 11:19
- Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode : Диванна Сотня 11:03
- Авария судна Bourbon Rhode: названы имена пропавших украинцев : ICTV Факти 10:36
- Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode : Факты 10:34
- Крушение судна Bourbon Rhode в Атлантике: Денисова рассказала о пропавших украинцах : Новое Время 10:09
- Поиски 6 украинских моряков, пропавших при кораблекрушении судна в Атлантике, продолжаются, - Денисова : Kramatorsk.info 09:52
- Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего судна : Багнет 05:31
- Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев : Vector News 03:15
- Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode пока безрезультатны - Денисова : УНИАН 02:32
- Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев : Українська правда 02:10
- Стали известны имена пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна : Знамя индустрии 02:02
- Омбудсмен назвала фамилии пропавших украинцев с судна Bourbon Rhode : Зеркало недели. Украина 01:45
- Судьба херсонского моряка с потерпевшего катастрофу суда Bourbon Rhode до сих пор не известна : Новости Херсонщины 00:49
- Судьба херсонского моряка с потерпевшего катастрофу суда Bourbon Rhode до сих пор не известна : 0552.ua Херсон 00:00