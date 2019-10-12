Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode (16)

Диванна Сотня 2019.10.12 11:03

Поиски граждан Украины, членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode, остаются безрезультатными. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева, неизвестна.