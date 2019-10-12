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Фокус: Украина

Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode

Стали известны имена пропавших в Атлантике украинских моряков с судна Bourbon Rhode (16)

Диванна Сотня 2019.10.12 11:03
Поиски граждан Украины, членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode, остаются безрезультатными. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева, неизвестна.
МЕЛЬГУНОВ, КОЗЫРЕВ, ДЕНИСОВ, ОКЕАН, ФОРТ, ФРАНС, Коршиков, Денисов, Козырев, Мельгунов, Ковальчук, Измаильский, Кравца, Зеленский, Украина, Франция
2019.10.12 (16)

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