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В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные (схема объезда)

В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные (схема объезда) (23)

КНК Медиа 2019.10.12 10:50
Из-за ремонта Шулявского моста в выходные движение по проспекту Победы в Киеве будет остановлено. Об этом сообщает КГГА, - информирует КНК Медиа. "В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров", - говорится в сообщении. Для монтажа части моста полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.
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2019.10.12 (23)

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