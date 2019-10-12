В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные (схема объезда) (23)

2019.10.12 (23)2019.10.11 (15) →
- В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста: схема объезда : 24 канал 11:30
- В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено, - КГГА : Капитал 11:20
- На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы : Vector News 11:15
- В Киеве на выходных перекроют движение по проспекту Победы из-за ремонта Шулявского моста : Антикор.com.ua 11:11
- В Киеве движение по главному проспекту полностью перекрыли из-за "уставшего" моста : УкрОП.org 10:50
- В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные (схема объезда) : КНК Медиа 10:50
- Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста : UAzmi 10:44
- На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы : Українська правда 10:40
- Киевлян и гостей столицы предупредили о полном ограничении движения по проспекту Победы : Lenta.ua 10:37
- В Киеве остановят движение по проспекту Победы : Еспресо TV 10:33
- В Киеве на выходных перекроют движение по проспекту Победы: схема объезда : 112.ua 10:30
- В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные - схема объезда : Новое Время 10:09
- Из-за установки нового прогона на Шулявском мосту 13 октября перекроют проспект Победы : NewsOne 10:08
- Из-за установки нового прогона на Шулявском мосту перекроют проспект Победы : NewsMir.info 10:07
- В Киеве на выходных перекроют движение по проспекту Победы из-за ремонта Шулявского моста. Схема проезда : Страна.ua 10:02
- Все - в объезд: в Киеве движение по проспекту перекрыли из-за "уставшего" моста : Znaj.ua 09:45
- В Киеве движение по проспекту Победы будет остановлено, - КГГА : Hubs 09:41
- Сегодня ночью в Киеве перекроют движение по проспекту Победы : DailyUA 09:24
- В Киеве на проспекте Победы на 2 дня полностью перекроют движение : DsNews 09:03
- Сегодня ночью в Киеве перекроют движение по проспекту Победы : ПрессОрг24 09:01
- Сегодня ночью в Киеве перекроют движение по проспекту Победы : Українські національні новини 08:47
- В Киеве на проспекте Победы полностью ограничат движение на 2 дня : РБК-Україна 08:40
- В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА : Интерфакс-Україна 08:36