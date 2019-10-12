В Киеве остановят движение по проспекту Победы на выходные (схема объезда) (23)

КНК Медиа 2019.10.12 10:50

Из-за ремонта Шулявского моста в выходные движение по проспекту Победы в Киеве будет остановлено. Об этом сообщает КГГА, - информирует КНК Медиа. "В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров", - говорится в сообщении. Для монтажа части моста полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.