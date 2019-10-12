Менее двух часов: установлен неофициальный рекорд марафона (45)

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- Историческое достижение в легкой атлетике. Марафон быстрее, чем за 2 часа : Весь Харьков 15:10
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- Элиуд Кипчоге: "Пробежать марафон быстрее 2-х часов - это как первым высадиться на Луну" : Tribuna.com Украина 14:49
- Историческое достижение: кениец Кипчоге выбежал марафон с двух часов. Видео : UA-Футбол 14:48
- Впервые в истории марафон преодолен менее чем за 2 часа (видео) : FaceNews 14:45
- Кенийский легкоатлет пробежал марафон менее чем за два часа, но его рекорд не признали. Во второй раз : the Бабель 14:44
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- Историческое достижение в легкой атлетике. Марафон быстрее, чем за 2 часа : АТН 14:31
- Впервые в истории спорта кениец Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа : DailyUA 14:24
- Первый человек в мире пробежал марафон меньше чем за 2 часа : World News 14:13
- Кениец пробежал 42 км меньше, чем за два часа : NewsMir.info 14:08
- Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге : MIGnews.com.ua 14:08
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- Кенийский легкоатлет пробежал марафон за рекордное время : Gazeta.ua 14:05
- Кениец установил мировой рекорд пробежав марафон меньше чем за 2 часа : Joinfo 13:36
- Впервые в истории спорта кениец Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа : Українські національні новини 13:33
- Впервые в истории спорта за 2 часа. Кениец установил новый мировой рекорд в марафонском беге : Рубрика 13:31
- Впервые в истории спорта кениец Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа : ПрессОрг24 13:31
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- Кипчоге стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим пробежать марафон менее чем за 2 часа : Tribuna.com Украина 12:48
- Бежал меньше двух часов. Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге : Новое Время 12:39
- Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа : Спорт.ua 12:38
- Кениец Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа : LB.ua 12:37
- В Вене впервые в истории человек пробежал марафон быстрее 2 часов : Страна.ua 12:32
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