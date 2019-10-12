Менее двух часов: установлен неофициальный рекорд марафона (45)

DsNews 2019.10.12 15:03

Кениец Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории марафона, пробежавшим дистанцию в 42 км 195 м менее чем за 2 часа 34-летний спортсмен Элиуд Кипчоге из Кении в субботу преодолел марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут и 40,2 секунды, передает "ДС" со ссылкой на ВВС. Пробег "Ineos 1:59 Challenge" прошел в Вене, Австрия. "Это показывает, что никто не ограничен...