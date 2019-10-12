Задержанные Фруман и Парнас работали на украинского олигарха Фирташа (64)

#Буквы 2019.10.12 10:19

Задержанные в США американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман на протяжении нескольких месяцев работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Суббота, 12 октября 2019, 09:16 Об этом сообщает Reuters. Лев Парнас, в частности, был переводчиком адвокатов, представляющих интересы Фирташа. Инсайдер рассказал журналистам о том, что Парнас и Фруман на протяжении какого-то времени работали на Фирташа неофициально, а позже Парнас