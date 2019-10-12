Чубайс прервал дeбаты с террористом "ДНР" Гиркиным словами "Слава Украинe" (26)

Інформатор.press 2019.10.12 10:36

12/10/2019 - 9:48 Российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине". Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Комсомольская правда". Дебаты между Чубайсом и Стрелковым-Гиркиным были запланированы в рамках программы "Радиорубка" на радиостанции "Комсомольская правда".