Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Чубайс прервал дeбаты с террористом "ДНР" Гиркиным словами "Слава Украинe" (26)

Інформатор.press 2019.10.12 10:36
12/10/2019 - 9:48 Российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине". Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Комсомольская правда". Дебаты между Чубайсом и Стрелковым-Гиркиным были запланированы в рамках программы "Радиорубка" на радиостанции "Комсомольская правда".
ЧУБАЙС, СЛАВА, УКРАИНА, ФИЛОСОФ, ДОНБАСС, БРАТ, Чубайс, Стрелков, Гиркин, Путин, Россия, Украина
2019.10.12 (26)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019