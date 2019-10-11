К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис" (25)

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- Тайфун в Японии: неподалеку Токио произошел оползень : Українські національні новини 13:03
- Тайфун в Японии: неподалеку Токио произошел оползень : ПрессОрг24 13:01
- На Японию обрушился мощнейший за последние 60 лет тайфун : Шиповник.ua 12:35
- На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии : Gazeta.ua 12:34
- Тайфун в Японии: аэропорт в Токио прекращает работу : Дело.ua 12:32
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- На Японию обрушился тайфун, есть жертвы : Слово і Діло 11:41
- На Японию обрушился мощный тайфун, есть жертвы : Капитал 11:20
- В Японии объявлен максимальный уровень опасности, города эвакуируют: фото и видео последствий тайфуна : Сегодня.ua 10:41
- На Японию обрушился мощный тайфун, есть жертвы : РБК-Україна 10:40
- На Японию надвигается супертайфун: свыше 750 тысяч домов остались без света : Сумські Дебати 10:25
- На Японию обрушился сверхмощный тайфун : Bigmir)net Новости 10:08
- По Японии ударил рекордный тайфун "Хагибис", в Токио объявили эвакуацию (ВИДЕО) : Ракурс 09:24
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