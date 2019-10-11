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К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис"

К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис" (25)

УНИАН 2019.10.11 16:17
0 Ожидается, что тайфун обрушится на Японию 12 октября. К Японии приближается один из самых сильных тайфунов этого года - "Хагибис". Японское метеорологическое управление заявляет, что тайфун может принести рекордное количество осадков, сообщает NHK. Представитель управления Ясуси Кадзихара заявил: "Тайфун может обрушиться на регионы Токай или Канто в субботу и после этого остаться невероятно сильным. Вдобавок к ураганному ветру и штормовым волнам, мы ожидаем
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2019.10.12 (25)

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