К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис" (25)

УНИАН 2019.10.11 16:17

0 Ожидается, что тайфун обрушится на Японию 12 октября. К Японии приближается один из самых сильных тайфунов этого года - "Хагибис". Японское метеорологическое управление заявляет, что тайфун может принести рекордное количество осадков, сообщает NHK. Представитель управления Ясуси Кадзихара заявил: "Тайфун может обрушиться на регионы Токай или Канто в субботу и после этого остаться невероятно сильным. Вдобавок к ураганному ветру и штормовым волнам, мы ожидаем