У Авакова получили решение итальянского суда по делу Маркива (34)

Depo 2019.10.11 17:02

Министерство внутренних дел (МВД) получило решение суда по делу украинского военного Виталия Маркива 11 жовтня 2019 16:16 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу МВД. Сообщается, что МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Маркива. "Позиция МВД остается неизменной: обвинения Виталия Маркива - абсурдны", - сообщили в МВД. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели