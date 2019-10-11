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У Авакова получили решение итальянского суда по делу Маркива

У Авакова получили решение итальянского суда по делу Маркива (34)

Depo 2019.10.11 17:02
Министерство внутренних дел (МВД) получило решение суда по делу украинского военного Виталия Маркива 11 жовтня 2019 16:16 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу МВД. Сообщается, что МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Маркива. "Позиция МВД остается неизменной: обвинения Виталия Маркива - абсурдны", - сообщили в МВД. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели
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2019.10.12 (34)

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