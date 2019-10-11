Суд восстановил Шевчука в должности судьи и главы КСУ (2)

Українські національні новини 2019.10.11 16:47
КИЕВ. 11 октября. УНН. Окружной административный суд восстановил Станислава
Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда Украины. Об этом
написал на своей странице в Facebook бывший судья Денис Невядомский,
передает УНН.
"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил
немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука в
должности судьи и главы Конституционного Суда Украины", - написал
Невядомский.
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