Умер легендарный космонавт из Кременчуга Алексей Леонов (2)

Vgorode.ua 2019.10.11 17:45

Скончался первый человек, который вышел в открытый космос - Алексей Леонов 17:25 Юрий Андриив Сегодня, 11 октября, скончался известный космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Леонов учился в Кременчугском летном колледже и закончил его в 1955 году. В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль