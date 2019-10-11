Умер легендарный космонавт из Кременчуга Алексей Леонов (2)

Vgorode.ua 2019.10.11 17:45
Скончался первый человек, который вышел в открытый космос - Алексей Леонов
17:25
Юрий Андриив
Сегодня, 11 октября, скончался известный космонавт Алексей Леонов, который
стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
Леонов учился в Кременчугском летном колледже и закончил его в 1955 году.
В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль
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