За месяц тех, кто думает, что Украина движется в верном направлении, стало значительно меньше (1)

Gazeta.ua 2019.10.11 17:35

Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за прошлый месяц уменьшилось на 10%. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова. По данным опроса, проведенного в начале октября, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в