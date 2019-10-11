За месяц тех, кто думает, что Украина движется в верном направлении, стало значительно меньше (1)

Gazeta.ua 2019.10.11 17:35
Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в
правильном направлении, за прошлый месяц уменьшилось на 10%.
Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова.
По данным опроса, проведенного в начале октября, 45% респондентов считают,
что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019
года так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в
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