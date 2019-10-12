41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против (1)

Kyiv.osp-ua.info 2019.10.11 19:23

11 жовтня 2019 40% граждан Украины считают, что на востоке идет война с Россией, и больше половины не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов считают, что на востоке страны идет война между Украиной и Россией.