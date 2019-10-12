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Фокус: Украина

41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против

41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против (1)

Kyiv.osp-ua.info 2019.10.11 19:23
11 жовтня 2019 40% граждан Украины считают, что на востоке идет война с Россией, и больше половины не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов считают, что на востоке страны идет война между Украиной и Россией.
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2019.10.12 (1)

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