41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против (1)

Kyiv.osp-ua.info 2019.10.11 19:23
11 жовтня 2019
40% граждан Украины считают, что на востоке идет война с Россией, и больше
половины не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу. Об этом
говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Центра
Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.
Оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов считают, что на востоке
страны идет война между Украиной и Россией.
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