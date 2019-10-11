Минюст: В Украине будут массово закрывать тюрьмы (14)

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- В Украине будут закрывать тюрьмы : Комментарии.UA 09:19
- В Украине собираются закрыть треть тюрем: об этом сообщил министр Малюська : Znaj.ua 09:15
- Минюст планирует закрыть треть тюрем, а новые строить "как в Норвегии" : Iнше ТВ 08:44
- В Украине закроют множество тюрем: названа причина : Днепр Час 08:29
- В Украине будут закрывать старые тюрьмы и строить новые : Деловой Славянск 07:47
- В Украине собрались массово закрывать тюрьмы : Типичный Херсон 07:41
- Минюст планирует закрыть до трети тюрем : Шиповник.ua 07:34
- Украина закроет треть тюрем: видео : ДнепрCity.net 07:07
- Украина закроет треть тюрем: видео : Диванна Сотня 06:33
- Минюст: В Украине будут массово закрывать тюрьмы : ДнепрCity.net 03:06
- Украина закроет треть тюрем: видео : Хвиля 03:05
- Минюст: В Украине будут массово закрывать тюрьмы : Диванна Сотня 02:03
- В Украине планируют массово закрывать тюрьмы: названа причина : Вибори в Україні та світі 01:44
- В Украине хотят строить тюрьмы как в Норвегии : Hronika.info 00:41