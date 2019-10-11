Минюст: В Украине будут массово закрывать тюрьмы (14)

Хвиля 2019.10.11 23:35

В Украине планируют закрыть около трети тюрьм Радио "Свобода" 11.10.2019 23:17:27 В Украине собираются закрыть около трети тюрьм и построить новые - как в Норвегии. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет Радио Свобода. По его словам, ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы. "Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено.