На Донетчине работники завода отравились выбросами: два человека в больнице (28)

Мариупольские новости 2019.10.12 10:57

На Авдеевском коксохимическом заводе двое работников отравились токсическими выбросами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Отмечается, что 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее, однако и сам отравился. Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской