На Донетчине работники завода отравились выбросами: два человека в больнице (28)

2019.10.12 (28)2019.10.11 (6) →
- В Донецкой области двое работников завода отравились токсичными газами : Journalist.today 14:47
- В Донецкой области работники завода отравились токсичными веществами : Новости N 14:10
- В Авдеевке два сотрудника завода отравились токсичными веществами : Новости Донбасса 13:39
- В Донецкой области двое работников завода отравились токсичными веществами: они в реанимации : Громадське телебачення 13:35
- На Авдеевском коксохиме рабочие отравились токсинами : Дело.ua 13:32
- В Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами : Українські Новини 13:14
- Работники завода Донецкой области массово отравились ядовитыми выбросами : УРА-Информ 11:51
- ЧП в Донецкой области: работники завода отравились токсичными веществами : Аргументы и Факты Украина 11:09
- На Донетчине работники завода отравились выбросами: два человека в больнице : Мариупольские новости 10:57
- В Донецкой области два работника Коксохима отравились токсичными веществами : ДонПресс 10:28
- На заводе в Авдеевке отравились работники : Слово і Діло 10:11
- Два работника завода в Донецкой области отравились токсичными веществами : Антикор.com.ua 10:11
- На Авдеевском коксохиме тяжело отравились двое сотрудников : Комсомольская Правда в Украине 09:46
- На Авдеевском коксохиме случилось ЧП : Трибун Луганска 09:46
- На Авдеевском коксохиме тяжело отравились две сотрудников : Комсомольская Правда в Украине 09:31
- На Донбассе два сотрудника завода отравились токсичными веществами : Bigmir)net Новости 09:08
- На Донбассе два сотрудника завода отравились токсичными веществами : NewsMir.info 09:08
- Два работника завода в Донецкой области отравились токсичными веществами : 112.ua 08:30
- В Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака : Шиповник.ua 07:34
- Попали в реанимацию: в Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака : Диванна Сотня 03:02
- Попали в реанимацию: в Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака : Факты 02:34
- В Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака : Vector News 02:14
- В Донецкой области работники завода отравились выбросами бензола и аммиака : РБК-Україна 02:10
- В Донецкой области из-за отравления газами на предприятии 2 человека находятся в тяжелом состоянии : DailyUA 01:24
- В Донецкой области из-за отравления газами на предприятии 2 человека находятся в тяжелом состоянии : Nikopolnews.net 01:10
- В Донецкой области из-за отравления газами на предприятии 2 человека находятся в тяжелом состоянии : ПрессОрг24 00:31
- В Донецкой области из-за отравления газами на предприятии 2 человека находятся в тяжелом состоянии : Українські національні новини 00:17