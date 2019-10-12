Министра юстиции времен Януковича вызвали на допрос в Генпрокуратуру (18)

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- ГПУ вызвала на допрос экс-министра юстиции Лукаш : 112.ua 11:30
- Министра юстиции времен Януковича вызвали на допрос в Генпрокуратуру : Весь Харьков 11:10
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- Лукаш вызвали в ГПУ для вручения подозрения : Народный Корреспондент 08:09
- Соратницу Януковича вызвали в ГПУ : Багнет 06:31
- ГПУ вызвала на допрос экс-министра юстиции Лукаш : Bigmir)net Новости 06:08
- ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш : Телеграф.com.ua 04:42
- Экс-министра юстиции вызвали на допрос в ГПУ : РБК-Україна 02:40
- ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш : Новое Время 00:39
- Чиновницу времен Януковича вызывают в Генпрокуратуру : Gazeta.ua 00:34
- Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос : Vector News 00:15
- Елену Лукаш вызвали на допрос в ГПУ : DsNews 00:03
- ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш : 24 канал 00:00