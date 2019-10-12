Министра юстиции времен Януковича вызвали на допрос в Генпрокуратуру (18)

Весь Харьков 2019.10.12 11:10

Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукаш в Facebook. В повестке отмечается, что экс-чиновницу вызвали для проведения следственных и процессуальных действий, а именно для сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой.