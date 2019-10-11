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В двух ОТО на Херсонщине назначены местные выборы

В двух ОТО на Херсонщине назначены местные выборы (3)

Херсон Онлайн 2019.10.11 23:36
Сегодня, 23:09 Центральная избирательная комиссия на своем заседании в пятницу, 11 октября, назначила в большинстве областей Украины на воскресенье, 22 декабря, местные выборы в объединенных территориальных громадах. Выборы пройдут в 86 ОТГ, говорится на странице Центризбиркома в Facebook. По данным ЦИК, местные выборы пройдут в одной городской громаде, в 16 поселковых и в 69 сельских. В каких областях Украины пройдут выборы в ОТГ:
ВЫБОР, ПОДСЧЕТ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, КОМИССИЯ, ОБЩИНА, НАЗНАЧЕНИЕ, Зеленский, Украина, Харьков, Киев, Днепропетровск, Ужгород, Херсон, Чернигов, Луганск, Одесса, Житомир
2019.10.12 (3)

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