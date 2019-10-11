В двух ОТО на Херсонщине назначены местные выборы (3)

Херсон Онлайн 2019.10.11 23:36
Сегодня, 23:09
Центральная избирательная комиссия на своем заседании в пятницу, 11
октября, назначила в большинстве областей Украины на воскресенье, 22
декабря, местные выборы в объединенных территориальных громадах.
Выборы пройдут в 86 ОТГ, говорится на странице Центризбиркома в Facebook.
По данным ЦИК, местные выборы пройдут в одной городской громаде, в 16
поселковых и в 69 сельских.
В каких областях Украины пройдут выборы в ОТГ:
ВЫБОР, ПОДСЧЕТ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, КОМИССИЯ, ОБЩИНА, НАЗНАЧЕНИЕ, Зеленский
, Украина
, Харьков
, Киев
, Днепропетровск
, Ужгород
, Херсон
, Чернигов
, Луганск
, Одесса
, Житомир