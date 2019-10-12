В НБУ озвучили долю проблемных кредитов в банках (11)

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- Зеленский срочно созвал силовиков из-за проблемных кредитов : Диванна Сотня 06:34
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- У Зеленского обещают ускорить рост экономики при помощи кредитов: что об этом известно : Диванна Сотня 04:32
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- Зеленский собрал на Банковой совещание по оживлению банковского кредитования : GlavPost.Com 02:38
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- 500 млрд проблемных кредитов: Зеленский провел совещание по банковскому сектору : Обозреватель 00:09