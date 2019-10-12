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В НБУ озвучили долю проблемных кредитов в банках

В НБУ озвучили долю проблемных кредитов в банках (11)

Новости N 2019.10.12 00:10
Объем проблемных кредитов в украинских банках на данный момент составляет около 50%, или 566 млрд грн. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у президента Украины, сообщает пресс- служба Офиса Президента. Смолий подчеркнул, что такое количество проблемных кредитов - один из системных рисков для финансовой системы. Он также отметил, что Национальный банк оздоровил банковский сектор после
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2019.10.12 (11)

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