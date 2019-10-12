В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников (28)

Обозреватель 2019.10.12 15:09

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что на данный момент правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Заявик предлагают падать всем желающим. Так, как заявил глава Кабмина на своей странице в соцсети, до 15 октября у всех желающих принимают анкеты на следующие вакансии: председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра; председателя Государственной службы экспортного контроля;