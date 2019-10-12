В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников (28)

2019.10.12 (28)2019.10.11 (6) →
- Гончарук открыл 7 вакансий в правительстве : NewsMir.info 16:12
- Гончарук открыл 7 вакансий в правительстве : Диванна Сотня 16:03
- Гончарук объявил конкурсы на должности семи госслужащих в новом правительстве : 04868.com.ua Черноморск 16:00
- Кабмин зовет украинцев на должности: ищут начальников : Интеллект Украины 15:44
- Гончарук открыл 7 вакансий в правительстве : Хвиля 15:35
- Кабмин зовет украинцев на должности: ищут начальников : From-UA.com 15:34
- В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников : Обозреватель 15:09
- Гончарук объявил конкурс на семь должностей в новом правительстве : Новости N 14:10
- Гончарук ищет таланты на семь должностей (видео) : КНК Медиа 13:51
- Гончарук ищет таланты на 7 должностей : УП: Економічна правда 12:33
- Гончарук ищет кандидатов на 7 вакантных должностей : ATR.ua 12:13
- В правительство зовут кандидатов на 7 должностей : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- Гончарук ищет таланты на 7 должностей : Vector News 11:15
- Премьер-министр Украины объявил о конкурсе на 7 должностей в правительстве : ОстроВ 10:39
- Нового директора Института нацпамяти выберут 18 октября : Фокус 10:34
- Гончарук призвал украинцев пробоваться на семь высоких должностей в Кабмине: видео : NewsOne 10:08
- Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве : 24 канал 09:30
- Гончарук ищет таланты на 7 должностей : Українська правда 09:10
- "Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении. ВИДЕО : РИА Мелитополь 06:27
- Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве : НикВести 06:09
- Премьер-министр ищет для своей команды семь порядочных, честных и профессиональных людей : Зеркало недели. Украина 04:15
- Премьер-министр объявил конкурсы на должности семи госслужащих : Вибори в Україні та світі 02:44
- Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве : NewsMir.info 01:12
- Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве : NewsMir.info 01:07
- Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео) : Телеграф.com.ua 00:42
- Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве : LB.ua 00:37
- Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве : Интерфакс-Україна 00:06