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В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников

В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников (28)

Обозреватель 2019.10.12 15:09
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что на данный момент правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Заявик предлагают падать всем желающим. Так, как заявил глава Кабмина на своей странице в соцсети, до 15 октября у всех желающих принимают анкеты на следующие вакансии: председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра; председателя Государственной службы экспортного контроля;
КАДАСТР, ГОНЧАРУК, КАРТОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ВАКАНСИЯ, СЕКРЕТАРЬ, Гончарук, Украина
2019.10.12 (28)

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