Сломанный нос и следы удушения: актера-заробитчанина из Украины избили в Польше - фото (25)

Vector News 2019.10.12 15:16

Руководитель пиццерии в польской Познани побил работника из Украины, когда тот пришел за зарплатой. Правоохранители, прибывшие на вызов, также не спешили реагировать. Руководитель вообще не хотел платить украинцу-заробитчанину, об этом написал сам Юрий Марк на своей фейсбук-странице. Возмутительный случай: Заробитчан в Польше жестоко избили за разговоры на украинском языке - один из них пробыл в коме