В США запретили криптовалюту основателя "ВКонтакте" и Telegram Дурова (23)

LB.ua 2019.10.12 18:37

Операции с Gram проводились без необходимой регистрации. Фото: bitcoinwiki.org Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась запрета на первичное размещение в США токенов компанией Telegram Павла Дурова и её дочерним предприятием TON Issuer Inc. Ведомство считает, что операции с криптовалютой Gram проводились без необходимой регистрации, говорится в пресс-релизе на сайте SEC. Telegram уже продал 39 американским инвесторам более миллиарда токенов