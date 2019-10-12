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В ЕС назвали условие выполнения Минских соглашений

В ЕС назвали условие выполнения Минских соглашений (29)

Hronika.info 2019.10.12 16:41
12.10.2019 16:1712.10.2019 12:2101 Для выполнения Минских соглашений Украина должна полностью вернуть контроль над границей на Донбассе, считают в ЕС. Восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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