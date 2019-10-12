В Лос-Анджелесе умер культовый американский актер (25)

Экономические новости 2019.10.12 13:03

Новости культуры, 12:57:08 Американский актер Роберт Форстер умер 11 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Как сообщает Variety, причиной смерти стал рак мозга, информирует enovosty.com/news. По данным издания, Форстер скончался в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Помимо роли в фильме "Джеки Браун" Форстер также сыграл шерифа Фрэнка Трумена в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017).