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Фокус: Украина

Обставил Россию на кругленькую сумму: в сети обсуждают арест главаря боевиков Пушилина. Подробности (23)

Стена 2019.10.12 14:44
14:17 12.10 Пушилин "завис" Путину и Миллеру огромные деньги В социальных сетях ходят упорные слухи об аресте и причинах задержания главаря боевиков так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Денис Пушилин Сообщение о том, что преемник ликвидированного ранее Александра Захарченко был арестован в Москве, впервые появилось у пользователя "Виктор Шишкин - наш президент", пишет Обозреватель.
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