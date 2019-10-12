Под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить" (24)

Маю право 2019.10.12 16:58

В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить". Он вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала девушка, схватил ее за одежду и силой затащил в свою машину. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-служба полиции области. Похищение происходило на глазах напуганной подруги потерпевшей, которая пыталась помешать.