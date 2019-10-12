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Полиция задержала "минера" киевского моста Патона

Полиция задержала "минера" киевского моста Патона (22)

#Буквы 2019.10.12 12:19
В Киеве полицейские задержали нетрезвого мужчину, который сообщил о том, что якобы заминировал мост Патона. Суббота, 12 октября 2019, 11:49 Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева. В сообщении сказано, что мужчина в нетрезвом состоянии позвонил ночью в полицию и сообщил о том, что около моста Патона заложена взрывчатка. На место возможного минирования сразу же отправились полицейские, кинологи
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