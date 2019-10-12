Мужчина убил своих родителей молотком и позвонил в полицию (фото) (22)

FaceNews 2019.10.12 16:45

12.10.2019 16:40 Олег Павлось, источник: "Facenews" В Донецкой области мужчина во время ссоры убил своих родителей молотком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области."Вчера, 11 октября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил "страшный поступок", однако, какой именно, объяснить не смог.