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Мужчина убил своих родителей молотком и позвонил в полицию (фото)

Мужчина убил своих родителей молотком и позвонил в полицию (фото) (22)

FaceNews 2019.10.12 16:45
12.10.2019 16:40 Олег Павлось, источник: "Facenews" В Донецкой области мужчина во время ссоры убил своих родителей молотком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области."Вчера, 11 октября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил "страшный поступок", однако, какой именно, объяснить не смог.
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