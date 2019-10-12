Новый обмен будет касаться трех групп людей - глава МИД (39)

- Пристайко анонсировал новый обмен пленными : Слово і Діло 16:11
- В МИД Украины анонсировали скорый обмен пленными : НикВести 16:09
- Украина анонсировала обмен трех групп удерживаемых лиц : Нардеп.org.ua 16:09
- Пристайко: Процесс обмена пленными на решающем этапе : Bigmir)net Новости 16:08
- Новый обмен будет касаться трех групп людей - глава МИД : IPress.ua 16:06
- Процесс обмена удерживаемыми лицами находится на решающем этапе, - Пристайко : ДнепрCity.net 16:06
- Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, - глава МИД : Мариупольские новости 15:57
- Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко : Шиповник.ua 15:35
- Пристайко заявил, что второй большой обмен пленными находится в решающей стадии : 2000.ua 15:30
- Пристайко: Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, ожидается три группы людей : Газета День 15:24
- Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц - Пристайко : DailyUA 15:24
- Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей : Vector News 15:15
- Пристайко сообщил о сложности процесса нового обмена заключенными с Россией : ASPI 15:13
- Новый обмен пленными уже "на решающем этапе" и будет касаться трех групп людей, - Пристайко : Еспресо TV 15:03
- Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц - Пристайко : ПрессОрг24 14:46
- Глава МИД Пристайко: В новом обмене пленными с Россией будут три группы людей : the Бабель 14:44
- Возможный обмен пленными между Украиной и РФ: Пристайко раскрыл некоторые детали : ОстроВ 14:39
- Процесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко : LB.ua 14:37
- Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией : Главное 14:35
- Будет сложно: В МИД раскрыли важные детали договоренности с РФ : Экономические новости 14:33
- Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц - Пристайко : Українські національні новини 14:33
- Пристайко заявил, что второй большой обмен пленными находится в решающей стадии : Страна.ua 14:32
- Пристайко: Процесс обмена пленными на решающем этапе, он будет касаться трех групп людей : Рубрика 14:31
- Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей : 24 канал 14:30
- Пристайко сделал важное заявление об обмене пленными : ДонПресс 14:28
- Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко : Капитал 14:20
- Новый обмен "на решающем этапе" , он будет касаться трех групп людей : UAzmi 14:14
- Пристайко: Новый обмен будет касаться трех групп людей : ATR.ua 14:13
- Ожидается три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленных : Подробности.ua 14:10
- Процесс обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко : DsNews 14:03
- Новый обмен пленными находится на решающем этапе - Пристайко : Вести.ua 13:44
- Новый обмен будет касаться трех групп людей - глава МИД : Українська правда 13:40
- Три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными : Гуру.ua 13:40
- Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко : РБК-Україна 13:40
- Пристайко о будущем обмене Украины с РФ: Туда войдут несколько групп лиц : NewsOne 13:39
- Обмен удерживаемыми на решающем этапе, будет три группы - Пристайко : ICTV Факти 13:06
- Глава МИД: Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе : Новости Донбасса 12:39
- Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе, включает три группы людей - глава МИД Украины : Интерфакс-Україна 12:36