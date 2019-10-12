Новый обмен будет касаться трех групп людей - глава МИД (39)

IPress.ua 2019.10.12 16:06

"Я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дать, извините, я не могу вам сказать ..." Фото: Укринформ Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей, сообщает "Украинская Правда". Прямая речь: "Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей.