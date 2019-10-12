В Полтаве спасли женщину, которую буквально разрывала стая собак (28)

Фраза.ua 2019.10.12 19:37

"Фраза" Рано утром в субботу, 11 октября, в Полтаве произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты "Фразы", там патрульные копы спасли женщину, на которую набросилась стая разъяренных псов. Как передает пресс-служба патрульной полиции Полтавщины, в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что у пруда на улице Леси Украинки бродячие собаки напали на человека. Подоспевшие патрульные начали обследовать прилегающую территорию, как