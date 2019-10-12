Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность (30)

Українські Новини 2019.10.12 17:44

Генштаб. Фото: ukraina.ru Генеральный штаб Вооруженных сил усилил охрану военных объектов и повысил боеготовность воинских частей во избежание провокаций 12-14 октября в то время, как посольство США посоветовало своим гражданам держаться подальше от марша УПА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба, передают Українськi Новини. "В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального