Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность (30)

- Генштаб усилил боеготовность воинских частей : Вибори в Україні та світі 17:45
- Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность : Українські Новини 17:44
- Хомчак приказал привести ВСУ в повышенную готовность: в чем причина : FinOboz 17:40
- В ВСУ перешли на усиленный вариант несения службы : Главное 17:35
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей : Depo 17:32
- Генштаб ВСУ усилил боеготовность воинских частей : Рубрика 17:31
- Генштаб на праздники усилил боеготовность военных частей ВСУ : ДонПресс 17:28
- Хомчак приказал привести ВСУ в повышенную готовность: в чем причина : ReplyUA.net 17:26
- Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей : UAzmi 17:14
- Усиленно боеготовность ВСУ: Генштаб предостерегает от провокаций : Информационное Сопротивление 17:12
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей : Українська правда 17:10
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ : Новое Время 17:09
- ВСУ перевели на усиленный режим боеготовности : Lenta.ua 17:07
- В Украине на выходных усилили боеготовность воинских частей ВСУ : Прямий канал 17:02
- На выходных по приказу начальника Генштаба усилена боеготовность воинских частей ВСУ : Kramatorsk.info 16:52
- Генштаб ВСУ усилил боеготовность войск перед праздниками : UATV 16:43
- Праздники на выходных: Хомчак поручил ВСУ усилить боевую готовность : Телеграф.com.ua 16:42
- На выходных по приказу начальника Генштаба усилена боеготовность воинских частей ВСУ : ОстроВ 16:39
- Генштаб привел ВСУ в повышенную боеготовность : Обозреватель 16:39
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей : LB.ua 16:37
- В Украине на выходных усилили боевую готовность частей ВСУ : Шиповник.ua 16:35
- ВСУ усилили боеготовность на период выходных и праздничных дней, - Генштаб : Фокус 16:34
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей к выходным и праздникам : DsNews 16:33
- Генштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ : УНИАН 16:32
- Генштаб повысил боеготовность ВСУ на выходные : Realist.online 16:25
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ : 24 канал 16:00
- В Украине на выходных усилили боевую готовность частей ВСУ : РБК-Україна 15:40
- В Украине усилили боевую готовность частей ВСУ : Подробности.ua 15:39
- Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам : Гордон 15:35