В США неизвестный открыл стрельбу в клубе, погибли 4 человека (21)

ASPI 2019.10.12 18:13

12 октября 2019, 17:32 Сегодня, 12 октября, в клубе Бруклина (район Нью-Йорка) прогремели выстрелы, в результате которых 4 человека погибли, еще трое получили ранения. Мотив для стрельбы был не сразу ясен, и подозреваемый не был идентифицирован, заявили официальные лица, сообщает издание со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка. Представитель полиции Адам Наварро, сообщил, что звонки начали поступать в