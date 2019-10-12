ЧП в киевском Институте сердца: молодой пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа и остался жив (24)

UAinfo 2019.10.12 20:43

В Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Инцидент произошел в рано утром в субботу, 12 октября, по адресу улица Братиславская, 5а. Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив, сообщает Информатор. Все случилось ранним утром, около 06:50. Как рассказал источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.