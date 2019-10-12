Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пьяный полицейский выехал на встречку и устроил смертельное ДТП в Винницкой области - фото

Пьяный полицейский выехал на встречку и устроил смертельное ДТП в Винницкой области - фото (23)

Realist.online 2019.10.12 18:25
В Винницкой области пьяный полицейский из Киева за рулем Skoda Octavia выехал на встречную полосу движения и спровоцировал столкновение с Audi 80. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщает пресс-службу Государственного бюро расследований. "Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПЬЯНЫЙ, ВИНОВНИК, ЛОГИСТИКА, РУЛЬ, ОБЛАСТЬ, Киев, Винница, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019