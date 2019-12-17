"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел (119)

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- В Киеве просел мост Патона, движение будет ограничено до утра 23 декабря : УРА-Информ 22:50
- В Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю : Страна.ua 22:47
- В Киеве просел мост Патона. Движение ограничат : TK Media 22:45
- Протесты под Радой: пострадали 19 человек, задержаны 26 активистов (ФОТО) : TK Media 22:45
- Мост Патона может рухнуть в любую минуту: дорожники срочно обратились к киевлянам. Все слишком опасно : Hyser 22:42
- На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничат (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 22:23
- В Киеве из-за аварийного проседания ограничат движение по мосту Патона : ForUm 22:04
- Неприятная новость для пользователей моста Патона в Киеве : Багнет 22:01
- Один из самых загруженных мостов Киева может рухнуть в любую минуту : Новости Киева 21:54
- В Киеве на мосту Патона обнаружили проседание плиты: движение ограничат до 23 декабря : Kiev24 21:49
- Мост Патона в Киеве вот-вот развалится, движение уже ограничено : Znaj.ua 21:45
- На столичном мосту Патона произошло аварийное проседание : Hubs 21:41
- Символично, что именно сегодня, на следующий день... : Голос Правди 21:37
- В Киеве на одном из мостов просело покрытие, мэрия начала аварийные работы : Realist.online 21:25
- Мост Патона тоже устал: движение частично ограничат : Vector News 21:17
- Мост Патона в Киеве аварийно просел: движение будет ограничено : Вибори в Україні та світі 21:15
- Мост Патона в Киеве аварийно просел: движение будет ограничено : В Час Пик 21:14
- В Киеве обнаружили аварийное проседание плиты на мосту Патона : НикВести 21:09
- В Киеве на мосту Патона просело покрытие: временно ограничено движение : Аргументы и Факты Украина 21:09
- Опасное проседание: на столичном мосту Патона ограничили движение : Lenta.ua 21:07
- В Киеве ограничат движение по мосту Патона : Новости Киева 20:54
- Проезд по мосту Патона ограничат из-за аварийной просадки покрытия : Trust.UA 20:47
- На мосту Патона в Киеве аварийно просело покрытие : ПрессОрг24 20:46
- В Киеве на мосту им. Патона ограничат движение до 23 декабря : Західна iнформаційна корпорація 20:45
- Из-за опасной просадки столичный мост Патона перекроют на неделю: подробности : NewsOne 20:39
- На мосту Патона в Киеве выявили аварийное проседание покрытия : Bigmir)net Новости 20:38
- На мосту Патона в Киеве ограничат движение из-за аварийного проседания плиты : Фокус 20:34
- На мосту Патона в Киеве аварийно просело покрытие : Українські національні новини 20:33
- Киевавтодор: На мосту Патона обнаружена аварийная просадка - движение ограничено : Експерт-центр 20:33
- Киевавтодор сообщил об аварийном проседании покрытия на мосту Патона : Комсомольская Правда в Украине 20:31
- В Киеве ограничат движение на мосту Патона из-за проседания покрытия : #Буквы 20:20
- В Киеве аварийно просел один из четырех мостов, коммунальщики срочном перекрыли дорогу : Без Табу 20:17
- Мост Патона "очень устал": как повлияет серьезная авария на движение в Киеве : Обозреватель 20:09
- Мост Патона тоже устал: движение частично ограничат : ЛІГАБізнесІнформ 20:07
- На мосту Патона обнаружена аварийная просадка - движение ограничено : Четверта Влада 20:05
- На мосту Патона из-за аварийного проседания покрытия до 23 декабря ограничат движение транспорта : Новости Киева 19:54
- На мосту Патона из-за аварийного проседания покрытия до 23 декабря ограничат движение транспорта : КиевВласть.com.ua 19:49
- Из-за аварийного проседания плиты на мосту Патона в Киеве ограничат движение : Зеркало недели. Украина 19:45
- На мосту Патона просело прокрытие, движение ограничат : InfoResist.org 19:31
- В Киеве на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия : Комсомольская Правда в Украине 19:31
- В Киеве ограничили движение по мосту протона и-за проседания покрытия : Новости Луганска 19:22
- Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат : Vector News 19:20
- В Киеве "устал" мост Патона : Капитал 19:20
- Покрытие на мосту Патона аварийно просело: движение ограничено : УНИАН 19:17
- "Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел : Українські Новини 19:14