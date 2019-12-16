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Дело о бронежилетах: Порошенко заплатит крупную сумму за освобождение генерала Марченко

Дело о бронежилетах: Порошенко заплатит крупную сумму за освобождение генерала Марченко (118)

ДнепрCity.net 2019.12.17 05:06
Почти весь залог в 20 млн. грн. для освобождения из-под ареста генерала Дмитрия Марченко, которого обвиняют в закупке бракованных бронежилетов для украинской армии, заплатит бывший президент Петр Порошенко. Об этом написал экс-советник главы минобороны Юрий Бирюков в Facebook. "Вопрос сбора денег, немыслимых денег, гигантских для нас всех - 20 000 000 гривен на залог за Дмитрия Марченко - ЗАКРЫТ.
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2019.12.17 (118)

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