КСУ обнародовал вывод о сокращении нардепов в Раде (67)

Depo 2019.12.17 19:32

Конституционный Суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 17 грудня 2019 19:11 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу КСУ. Согласно документу, КСУ признал конституционным внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной