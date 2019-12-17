КСУ обнародовал вывод о сокращении нардепов в Раде (67)

2019.12.17 (67)2019.12.16 (4) →
- Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решение : Днепровский городской портал 22:38
- КСУ одобрил инициативу президента сократить количество нардепов до 300 : Местные вести 22:08
- КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады : Mk.Mk.Ua 22:04
- В следующей Верховной Раде депутатов может стать на 150 человек меньше : Таймер Одесса 21:44
- Конституционный Суд признал законным уменьшение количества народных депутатов : Газета День 21:26
- Сокращение количества депутатов Верховной рады признано конституционным : Жизнь Добропольского края 21:24
- Конституционный суд позволил сократить количество депутатов до 300 : FaceNews 21:15
- Конституционный суд разрешил президенту сократить парламент : UA.news 20:48
- КСУ одобрил сокращение Рады : Hubs 20:41
- Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решение : Сегодня.ua 20:32
- КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов : ДнепрCity.net 20:06
- КС признал законным уменьшение количества народных депутатов до 300 человек : Громадське телебачення 19:36
- Сокращение состава Рады: КСУ обнародовал заключение о возможности уменьшить количество нардепов на треть : Еспресо TV 19:34
- КС признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов : ForUm 19:34
- КСУ обнародовал вывод о сокращении нардепов в Раде : Depo 19:32
- Конституционный Суд поддержал законопроект об уменьшении количества депутатов : Pravo.ua 19:31
- Конституционный суд одобрил сокращение количества народных депутатов : #Буквы 19:20
- КСУ опубликовал заключение о сокращении депутатов Рады : РБК-Україна 19:10
- В Украине депутатов станет меньше: Конституционный суд принял решение : Подробности.ua 19:10
- КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады : Bigmir)net Новости 19:08
- КСУ разрешил уменьшить количество депутатов Рады до 300 : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- Количество депутатов Рады сократят до 300 : KharkivToday 19:04
- КСУ одобрил инициативу президента сократить количество нардепов до 300 : КиевВласть.com.ua 18:49
- Уменьшение количества нардепов до 300 не нарушает Конституцию: вывод КС : ICTV Факти 18:36
- Конституционный суд поддержал сокращение количества народных депутатов : Realist.online 18:25
- КС обнародовал заключение о признании конституционным законопроекта об уменьшении количества народных депутатов : УНИАН 18:17
- Конституционный суд разрешил сократить количество депутатов : 04868.com.ua Черноморск 18:01
- КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов : Українські національні новини 17:48
- КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов : ПрессОрг24 17:46
- Сбылась мечта миллионов украинцев: КСУ разрешил разогнать Раду : From-UA.com 17:34
- КС разрешил Раде сократить количество депутатов : SiteUA 16:48
- КСУ позволил Раде сократить количество депутатов до 300 : ГолосUA 16:35
- КСУ разрешил сократить количество депутатов : Новости мира 16:16
- Конституционный суд разрешил сократить количество депутатов - СМИ : Новое Время 16:09
- Конституционный суд разрешил Верховной Раде сократить количество депутатов : Николаевский центр журналистских расследований 16:08
- КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов - СМИ : Гордон 16:05
- КСУ вынес разные решения по двум президентским законопроектам, - СМИ : Фокус 16:04
- КСУ признал конституционным законопроект о "300 депутатах в Раде" : Экономические новости 16:03
- Конституционный суд позволил Верховной Раде сократить количество депутатов с 450 до 300 : Страна.ua 16:02
- КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300 : Kramatorsk.info 15:52
- Конституционный суд разрешил сократить количество нардепов в Раде : IPnews 15:45
- КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300 : UAzmi 15:44
- КСУ разрешил парламенту уменьшить количество народных депутатов : UATV 15:44