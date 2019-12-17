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Оскар 2020: шорт-лист номінантів на Найкращий фільм іноземною мовою

Оскар 2020: шорт-лист номінантів на Найкращий фільм іноземною мовою (59)

ТОнеТО 2019.12.17 19:45
17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке. В короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке увы не вошла драма Додому режиссера Наримана Алиева. Но в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии удалось пробиться Окрашенному птенцу Вацлава Маргоуль (это фильм совместного
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