Автобус "Херсон-Москва" врезался в грузовик: есть погибшие и много пострадавших (133)

МИГ Запорожья 2019.12.17 13:02

Автор: Н 17/12/2019 Вечером 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмачевском районе столкнулись грузовик "Iveco" и встречный рейсовый автобус "Неоплан" сообщением "Херсон-Москва". Источник: пресс-служба полиции Черниговской области Дословно: "По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной