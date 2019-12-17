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Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника

Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника (125)

IPress.ua 2019.12.17 15:36
От работника требовать только указать номер счета Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал ликвидации "зарплатного рабства". Фото: Экономическая Правда Об этом говорится в фейсбуке министра, передает LB.ua. По его словам, эта реформа была задумана Министерством финансов, а не им как совладельцем монобанк (совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и бывших менеджеров ПриватБанка, которые ушли из учреждения после национализации).
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