Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника (125)

- Зарплаты на карты по-другому: Дубилет рассказал, как именно : From-UA.com 21:34
- "Мы хотим побороть "зарплатное рабство", - Дубилет о новом банковском проекте : Dnepr.Info 21:23
- Украинцам могут позволить самостоятельно выбирать банк для получения зарплат : Мой Город N 20:03
- Кабмин разрешит украинцам самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты : SlavInfo.dn.ua 19:49
- Украинцы будут получать зарплаты по новой системе : Акцент.zp.ua 19:10
- Украинцам предложили альтернативный вариант получения зарплаты : Znaj.ua 18:46
- Выплата зарплат но новым правилам: в Украине разрабатывают полезный банковский сервис : Кросс-медиа 18:21
- В Кабмине придумали, как побороть выдачу зарплатных карт без выбора : Український Бізнес Ресурс 17:14
- Избавят ли украинцев от "зарплатного рабства" : Комсомольская Правда в Украине 17:01
- Кабмин предлагает освободить всех работников от "рабства" зарплатных проектов : Бухгалтер.ua 16:19
- Кабмин планирует разрешить украинцам самим выбирать банк для выплаты зарплаты : ATR.ua 16:13
- В Кабмине предлагают ввести свободный выбор работниками банков для выплаты зарплаты : Interbuh.com.ua 15:44
- Дмитрий Дубилет рассказал, как избавить жителей Украины от зарплатного рабства : Информатор 15:43
- В Кабмине анонсировали конец "зарплатного рабства" : Инфолайн 15:43
- "Зарплатного рабства в Украине больше не будет" - Дубилет : ReplyUA.net 15:41
- Украинцев ждут изменения в начислении зарплаты: подробности нововведения : GlavPost.Com 15:38
- Кабмин собрался покончить с "зарплатным рабством" : Новости без границ 15:37
- Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника : IPress.ua 15:36
- Украинцы смогут получать зарплату на карту любого банка : Экономика.com.ua 15:31
- Работникам позволят самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты на карту : Vector News 15:18
- Дубилет хочет ликвидировать практику выдачи зарплатных банковских карт : Капитал.kh 15:17
- В Украине начат проект, которым планируют побороть "зарплатное рабство" : Украинский банковский портал 15:11
- Минфин и НБУ инициируют отмену "зарплатного пакета" : Нова Влада 15:10
- Украинцев могут освободить от "зарплатного рабства" : ABCnews.com.ua 15:04
- В Кабмине анонсировали конец "зарплатного рабства" : Вести-UA 14:53
- Больше никаких "зарплатных проектов". Минфин и НБУ позаботятся, чтобы работники свободно могли выбрать банк для получения зарплаты на карту : It Sotnya 14:46
- Больше никаких "зарплатных проектов". Минфин и НБУ позаботятся, чтобы работники свободно могли выбрать банк для получения зарплаты на карту : ITC.ua 14:46
- Украинцев освободят от "зарплатного рабства": суть важной реформы : РБК-Україна 14:40
- Украинцев освободят от "зарплатного рабства": суть важной реформы : Styler РБК-Украина 14:40
- Украинцев могут освободить от "зарплатного рабства" : E-Finance 14:30
- В Кабмине анонсировали конец "зарплатного рабства" : Спілка Блогерів України 14:30
- В Украине хотят отменить "зарплатное рабство" : 06272.com.ua Костянтинівка 14:29
- Украинцам уже в следующем году предоставить свободу в выборе банков, куда предприятия будет переводить их зарплату : ZpTown 14:19
- Работникам позволят самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты на карту : Закон і Бізнес 14:19
- В Украине хотят отменить "зарплатное рабство" : 6262.com.ua Славянск 14:06
- Кабмин начал бороться с "зарплатным рабством": у краматорчан появится выбор : 6264.com.ua Краматорск 14:06
- В Украине хотят отменить "зарплатное рабство" : 06267.com.ua Дружковка 14:02
- Дубилет рассказал о разработке проекта для отмены "зарплатного рабства" : Uamarket.info 14:02
- Кабмин разрешит украинцам самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты : Мариупольские новости 13:57
- Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет : Kramatorsk.info 13:52
- Украинцы самостоятельно будут выбирать банк, на карту которого будут получать зарплату : Journalist.today 13:47
- Как в Европе: украинцы смогут получать зарплату на карту любого банка : It Sotnya 13:46
- Дубилет хочет ликвидировать практику выдачи зарплатных банковских карт : Время Харьков 13:44
- Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка : Hubs 13:41
- Украинцы сами смогут выбирать банк для выплаты зарплаты : Перший Діловий 13:34
- Как в Европе: украинцы смогут получать зарплату на карту любого банка : Payspace Magazine 13:34