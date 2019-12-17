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Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа

Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа (192)

UAzmi 2019.12.17 22:44
2019-12-17 22:25 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. В сообщении отмечается: "Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события. Напомним результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).
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