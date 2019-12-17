Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа (192)

UAzmi 2019.12.17 22:44

2019-12-17 22:25 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. В сообщении отмечается: "Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события. Напомним результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).