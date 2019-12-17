Крищенко: в стычках под Радой участвовали до 500 человек (121)

РБК-Україна 2019.12.17 17:40

Фото: столкновения под ВР (РБК-Украина) Всего участие в акции принимали около 4,5 тыс. человек В стычках под Верховной радой участвовали до 500 человек. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. В частности, Крищенко прокомментировал численность участников акций протестов. "С утра было до 4 500 - все акции, которые проводились и возле Кабинета министров, и возле Верховной рады.