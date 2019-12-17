Протесты против рынка земли: Нардепов закрыли в Раде (117)

DsNews 2019.12.17 15:33

Здание Верховной Рады закрыто на вход и выход в связи с протестами против введения рынка земли в Украине Об этом говорится в сюжете "24 канала", передает "ДС". По данным журналистов, из парламента никого не выпускают, все выходы заблокированы. Напомним, в результате столкновений под Верховной Радой и гостиницей "Киев" в центре столицы пострадали двое правоохранителей. Как сообщалось, столкновения произошли после того, как некоторые