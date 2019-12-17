Еще один украинский депутат погорел на бюджетных компенсациях за якобы отсутствующее жилье (51)

- Ушлый экс-нардеп от "Оппоблока" позарился на компенсацию за гостиницу, скрыв жилье в Киеве : CRiME 21:20
- НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату, который получил незаконную компенсацию за жилье : Journalist.today 20:47
- Ушлый экс-нардеп от "Оппоблока" позарился на компенсацию за гостиницу, скрыв жилье в Киеве : Новости без границ 20:37
- Бывший нардеп скрыл жилье в Киеве и взял более 700 тысяч компенсации за гостиницу : ForUm 20:04
- НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-регионалу Колесникову : Хвиля 18:06
- Подозрение НАБУ: Имея жилье в столице, экс-нардеп от Кривого Рога получал компенсацию из бюджета : 0564.ua Кривой Рог 18:01
- Экс-нардепу от "Оппозиционного блока" объявлено подозрение : UA.news 16:48
- Экс-нардепа подозревают в незаконном получении компенсации за жилье : Hubs 16:41
- НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который имеет квартиру в Киеве, но получил сотни тысяч компенсации : ОстроВ 16:09
- Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью : ДнепрCity.net 16:06
- "Незаконно жил в гостинице "Киев"": НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату. Злоупотреблял служебным положением! : Корупція Інфо 15:52
- Нардеп незаконно получил более 500 тысяч гривен компенсации за жилье : NewsOne 15:39
- Скрыл наличие жилья. НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу : Экономика.com.ua 15:31
- Незаконные компенсации из бюджета: экс-нардепу объявили о подозрении : Realist.online 15:25
- САП и НАБУ вручили подозрение экс-нардепу за то, что получил более 700 тысяч компенсации на аренду жилья в Киеве при наличии собственного : Преступности.нет 15:18
- НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс : UAzmi 15:14
- Экс-нардепа уличили в незаконном получении более 700 тысяч гривен : Аргументы и Факты Украина 15:09
- Скрыл жилье и взял компенсацию за гостиницу: экс-нардепу объявили подозрение : НикВести 15:09
- Экс-нардепу Колесникову предъявили подозрение : Lenta.ua 15:08
- НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации на оплату жилья : Гордон 15:06
- Скрыл жилье и получил 738 тыс. грн компенсации: экс-депутату объявили подозрение : ICTV Факти 15:06
- НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который владел жильем в столице, но четыре года получал компенсацию за аренду квартиры : Страна.ua 15:04
- Украинские Новости: Экс-народному депутату Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении : the Бабель 14:44
- Бывшего депутата подозревают в незаконном получении компенсации из бюджета на сумму более 700 тыс. гривень : RUpor.info 14:41
- НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу Колесникову : From-UA.com 14:35
- Разоблачили экс-нардепа, который получил огромную компенсацию за аренду жилья : Gazeta.ua 14:35
- Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью : Експерт-центр 14:33
- НАБУ сообщило о новом подозрении "янтарному" экс-нардепу Полякову : Експерт-центр 14:33
- Экс-нардепу объявили подозрение в злоупотреблении властью : PRportal 14:23
- НАБУ подозревает экс-нардепа в афере с киевской недвижимостью : Олигарх Медиа 14:14
- Экс-нардепу объявили подозрение в злоупотреблении властью : LB.ua 14:07
- Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью : Четверта Влада 14:05
- НАБУ сообщило о новом подозрении "янтарному" экс-нардепу Полякову : Четверта Влада 14:05
- Экс-нардепу Полякову вручили подозрение в злоупотреблении властью : 368.media 14:04
- Арендовал номер в отеле на 750 тысяч: Бывшему нардепу сообщили о подозрении : Depo 14:03
- НАБУ объявило подозрение экс-депутату, который незаконно получил 738 тысяч компенсации : Укринформ 14:03
- Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью : Українські національні новини 13:48
- Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью : ПрессОрг24 13:47
- Скрыл жилье и взял компенсацию за гостиницу: экс-нардепу объявили подозрение : Українська правда 13:40
- "Прикарманил" 738 тысяч: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу : Обозреватель 13:39
- НАБУ сообщило бывшему нардепу Полякову о новом подозрении : Петр и Мазепа 13:39
- Скрыл наличие жилья: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу : Bigmir)net Новости 13:38
- Экс-нардепу сообщили о подозрении за махинации с жильем и бюджетом : DsNews 13:33