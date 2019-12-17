Еще один украинский депутат погорел на бюджетных компенсациях за якобы отсутствующее жилье (51)

Политнавигатор 2019.12.17 19:19

Бывшему нардепу сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей страничке в Facebook. "По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738,74 тыс.