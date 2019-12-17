В криминально-исполнительной службе заявили, что ситуация в Кропивницком СИЗО находится под контролем (90)

Преступности.нет 2019.12.17 18:18

В администрации Государственной криминально-исполнительной службы заявили, что ситуация в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook. Как известно, ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Кропивницком СИЗО "смотрящий" поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции.