Убийство 3-летнего сына Соболева "заказал" 25-летний россиянин (80)

Bigmir)net Новости 2019.12.17 15:09

Стало известно, кто был заказчиком отца ребенка - бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева. Родители 3-летнего убитого Александра Соболева Сеть Прокуратура города Киева сообщила о том, что заказчиком убийства, в результате которого погиб 3-летний мальчик, оказался 25-летний россиянин. Об этом пишет пресс-служба. "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-