России расширила санкции против Украины и увеличила список запрещенных товаров (132)

Новости N 2019.12.17 17:10

Правительство Российской Федерации расширило список санкций в отношении Украины. Так, правительство Медведева расширило ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров из Украины. Список запрещенного к ввозу в РФ с Украины, пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские пробки и трубки, грелки, спринцовки, радиаторы, части насосов и котлы центрального отопления. Кроме того, по сообщению ТАСС, правительство РФ увеличило число граждан,