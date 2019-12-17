Полиция утверждает, что непричастна к смерти протестующего (56)

RUpor.info 2019.12.17 17:11

На Институтской улице недалеко от Национального банка утром 17 декабря из- за проблем с сердцем умер мужчина. Об этом говорится на сайте Национальной полиции. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на "источники в Национальном корпусе" сообщил в соцсетях, что "умер один из протестующих, побитых правоохранителей" возле Верховной Рады. Вместе с тем полиция подчеркивает, что мужчине стало плохо еще в 11:30, до