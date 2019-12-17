Полиция утверждает, что непричастна к смерти протестующего (56)

- Полиция сообщила о смерти мужчины неподалеку от места столкновений в Киеве : News-for.me 22:12
- Полиция сообщила о смерти мужчины неподалеку от места столкновений в Киеве : Новости Киева 21:54
- В центре Киева, где протестовали против рынка земли, умер мужчина : Vector News 21:18
- В правительственном квартале умер мужчина : ДонПресс 20:28
- В Киеве на Институтской человек умер от сердечной недостаточности - глава Нацполиции Киева : НикВести 20:09
- Столкновения под Радой: стало известно о состоянии избитого участника митинга : ГолосUA 20:05
- В центре Киева умер мужчина. Крищенко заявил, что его смерть не связана со столкновениями под Радой : Гордон 19:35
- Вблизи столкновений под Радой погиб человек : Mk.Mk.Ua 19:05
- Во время митингов на Институтской умер мужчина : Наш Киев 19:04
- Жертва беспорядков? Полиция объяснила, как погиб человек в правительственном квартале : From-UA.com 19:04
- Смерть мужчины на митинге в Киеве: полиция сообщила, что произошло перед побоищем Нацкорпуса : Dialog.ua 19:03
- В нескольких кварталах от акций протеста в Киеве мужчина умер от инфаркта : Journalist.today 18:47
- Майдан в Киеве: первая кровь и первая смерть. Подробности : Hyser 18:43
- Во время стычек полиции и активистов умер мужчина: все, что известно : Информатор 18:43
- Во время протестов под Радой умер человек: в полиции рассказали подробности : Диванна Сотня 18:27
- В Киеве скончался участник митинга : Винница Реал 18:25
- Столкновения под Радой: стало известно о погибшем : Винница Реал 18:25
- В центре Киева во время протестных акций умер мужчина : В Час Пик 18:14
- Столкновения под Радой: трагедия всколыхнула центр Киева, врачи не смогли спасти мужчину : Politeka 18:10
- Беспорядки в центре Киева: стало известно о первой жертве : Акценты 18:09
- На улице Институтской в Киеве умер мужчина: подробности инцидента : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Акции протестов под Радой: в полиции заявили о гибели одного из митингующих : MIGnews.com.ua 18:08
- Крищенко заявил, что смерть мужчины в центре Киева не связана со столкновениями под Радой : Гордон 18:06
- На улице Институтской в Киеве умер мужчина : 44.ua 18:05
- В Киеве недалеко от Рады умер мужчина : ForUm 18:04
- Во время протестов под Радой умер человек: в полиции рассказали подробности : Факты 18:04
- Возле НБУ умер мужчина : Багнет 18:01
- Под Радой пострадали уже 17 правоохранителей : Новости Киева 17:54
- Неподалеку от митингов в центре Киева скончался мужчина : Новости Киева 17:54
- В центре Киева умер мужчина : Подробности.ua 17:39
- Полиция подтвердила смерть мужчины на Институтской : Петр и Мазепа 17:39
- В центре Киева умер мужчина: Полиция отрицает связь с протестами : Bigmir)net Новости 17:38
- В центре Киева, где протестовали против рынка земли, умер мужчина : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- В день массовых протестов в центре Киева умер мужчина : Lenta.ua 17:37
- Митинги в Киеве: в правительственном квартале умер человек : Новости без границ 17:37
- Под Радой пострадали уже 17 правоохранителей : Хвиля 17:36
- В правительственном квартале Киева умер человек : ICTV Факти 17:36
- В Киеве на Институтской человек умер от сердечной недостаточности - глава Нацполиции Киева : Громадське телебачення 17:36
- Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек : Gazeta.ua 17:35
- В Киеве в правительственном квартале умер мужчина : ГолосUA 17:35
- В Киеве около места проведения акций протеста умер мужчина : Фокус 17:34
- Митинги в Киеве: на Институтской умер мужчина : Дело.ua 17:32
- Стычки под Радой: протестующие "на всякий случай" объявили о гибели митингующего : Elise Journal 17:32
- На улице Институтской умер мужчина : Укринформ 17:32
- На улице Институтской в Киеве умер мужчина : 24 канал 17:30
- В Киеве на Институтской от инфаркта умер мужчина : #Буквы 17:20