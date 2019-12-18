Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине (67)

УНИАН 2019.12.18 10:03

0 Сильный ветер ожидается в Карпатах. 18 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Так, утром и днем 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость 200-500 м. В Карпатах порывы ветра 15- 20 м/с (I уровень опасности, желтый). Напомним, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.