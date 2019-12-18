Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине (67)

2019.12.18 (67)2019.12.17 (96) →
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- Погода на 18 декабря: зима отменяется, синоптики поделились оптимистичным прогнозом : Акценты 10:10
- ГСЧС предупредила о тумане и ветре в Украине 18 декабря : Гордон 10:06
- Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине : УНИАН 10:03
- Синоптики дали прогноз погоды на 18 декабря : Вести-UA 09:53
- Берегись тумана: какая погода будет в Запорожье сегодня : Vgorode.ua 09:45
- "Солнечно и сухо": синоптики продолжают радовать прогнозом погоды : ДонПресс 09:28
- Синоптики прогнозируют сегодня в Украине рекордно теплую погоду : Капитал 09:20
- Синоптики рассказали, сколько в Украине продлится аномальная для декабря жара : Комментарии.UA 09:20
- В Карпатах объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- До +16: синоптики пообещали еще один аномально теплый день в Украине : Барометр Южноукраинска 09:12
- В Николаеве заметно потеплеет : NikMedia.com.ua 09:09
- В Украину ворвалась "весна": прогноз погоды на 18 декабря : Херсон Онлайн 09:07
- Весна пришла в декабре: синоптики прогнозируют до +17 : Хвиля 09:06
- В ГСЧС заявили о желтом уровне опасности по стране из-за тумана : ГолосUA 09:06
- Синоптики прогнозируют "весеннее" тепло, днем до +17° : Укринформ 09:02
- Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло : Телеграф.com.ua 08:42
- В Украину пришло весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде 18 декабря : NewsOne 08:39
- Солнце и +16: Синоптики предупредили об аномальной погоде : Bigmir)net Новости 08:38
- Синоптики пообещали такую погоду, что "проснутся сурки и медведи" : Lenta.ua 08:37
- Синоптик: 18 декабря в Украине ожидается сухая и очень теплая погода (КАРТЫ) : ГолосUA 08:35
- В Киеве сегодня без осадков, температура до +13° : УНИАН 08:33
- От 1° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня : ПрессОрг24 08:31
- Погода на сегодня: В Украине тепло и солнечно : 112.ua 08:30
- Декабрь умеет удивлять: синоптики огласили прогноз погоды до конца недели : Диванна Сотня 08:26
- От 1° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня : Українські національні новини 08:18
- Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +16° (карта) : УНИАН 08:17
- Погода на 18 декабря. В Украину перед Новым годом пришла весна : Страна.ua 08:17
- До +16 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода - карта : Vector News 08:16
- Штормовое предупреждение: В Запорожье и области туман : Паноптикон 08:16
- Погода на 18 декабря: осень все еще борется с зимой : Znaj.ua 08:15
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- Запахло весной: декабрь в Киеве начался с аномального тепла : 44.ua 08:05
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- Декабрь умеет удивлять: синоптики огласили прогноз погоды до конца недели : Факты 07:34
- Погода на сегодня: осадков не ожидается, температура до +14 : Realist.online 07:25
- Синоптики дали точный прогноз погоды на 18 декабря : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- Погода на 18 декабря: в Украине продолжается потепление : Аргументы и Факты Украина 07:09
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