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Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине

Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине (67)

УНИАН 2019.12.18 10:03
0 Сильный ветер ожидается в Карпатах. 18 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Так, утром и днем 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость 200-500 м. В Карпатах порывы ветра 15- 20 м/с (I уровень опасности, желтый). Напомним, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
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2019.12.18 (67)

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