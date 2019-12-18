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Путин и Макрон обсудили вопросы транзита российского газа в ЕС через Украину

Путин и Макрон обсудили вопросы транзита российского газа в ЕС через Украину (122)

Рубрика 2019.12.18 09:31
Фото Reuters Фото Reuters Daria Trokhimovich Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макрона проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. "Владимир Путин выразил благодарность Эммануэлю Макрону за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, ТРАНЗИТ, ГАЗА, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, ДОНБАСС, Зеленский, Путин, Украина, Россия, Париж, Киев, Франция
2019.12.18 (122)

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