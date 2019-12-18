Путин и Макрон обсудили вопросы транзита российского газа в ЕС через Украину (122)

Рубрика 2019.12.18 09:31

Фото Reuters Фото Reuters Daria Trokhimovich Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макрона проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. "Владимир Путин выразил благодарность Эммануэлю Макрону за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".