Путин и Макрон обсудили вопросы транзита российского газа в ЕС через Украину (122)

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- В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита" : Народный Корреспондент 11:09
- ВЦИОМ: Россияне не верят в урегулирование ситуации на Донбассе : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину : Южная правда 11:06
- Коблев: Вероятность неподписания контракта на транзит высокая : Четверта Влада 11:05
- Путин и Макрон обсудили условия транзита газа через Украину : ГолосUA 11:05
- Макрон и Путин обсудили транзит газа через Украину : ForUm 11:04
- Коболев сказал, когда завершится отделение ГТС от "Нафтогаза" : Depo 11:02
- В ЕС признали законным создание украинского оператора ГТС : Waves-ua 10:59
- О чем ТКГ должна договориться в Минске 18 декабря после встречи Путина и Зеленского : Луганский Радар 10:56
- Шефчович ожидает, что трехсторонние консультации по газу дадут позитивный сигнал : Версии.com 10:53
- Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через Украину : СЛОВО Одесса 10:49
- Оператор ГТС Украины получил международную сертификацию : UA.news 10:49
- У Зеленского назвали особый статус Севастополя одной из причин оккупации Крыма : УНИАН 10:47
- Макрон позвонил Путину обсудить "проблематику транзита газа в государства ЕС" : Iнше ТВ 10:44
- В "ЛНР" заявили о готовности провести обмен удерживаемых лиц : NewsOne 10:39
- Продолжим весной: Нафтогаз сообщил, что будет делать Украина, если провалятся переговоры о транзите : Громадське телебачення 10:36
- Путин и Макрон созвонились из-за Украины : Хвиля 10:36
- Анбандлинг Нафтогаза завершится через несколько дней - глава компании : Громадське телебачення 10:36
- Украина заговорила о лишении Севастополя спецстатуса : Gazeta.ua 10:35
- Макрон и Путин обсудили транзит газа в страны ЕС : УП: Економічна правда 10:34
- Стало известно о срочном звонке Макрона Путину: что обсуждали : From-UA.com 10:34
- Путин и Макрон обсудили по телефону транзит газа в Европу через Украину : Експерт-центр 10:33
- В случае провала переговоры о транзите могут возобновиться в весной, - Коболев : Експерт-центр 10:33
- США и Британия в "нормандском формате": эксперт озвучил единственное условие : Dialog.ua 10:32
- В "ЛНР" готовы провести обмен пленными до конца года : Багнет 10:31
- Сегодня в Минске впервые после нормандской встречи состоится заседание ТКГ : Рубрика 10:31
- Префекты-коррупционеры и Севастополь: что нового в законе о децентрализации : Вої 10:30
- Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину : DailyUA 10:24
- Коболев предупредил, что остается большая вероятность газовой войны с Россией : Сегодня.ua 10:17
- Что россияне думают об отношениях Украина-РФ при Зеленском: ВЦИОМ : Vector News 10:16
- Вероятность неподписания контракта на транзит газа остается высокой - Коболев : Зеркало недели. Украина 10:16
- Зеленский предложил отменить специальный статус Севастополя : ATR.ua 10:13
- Обмен заключенными и разведение сил: в Минске сегодня состоится встреча ТКГ : Телеграф.com.ua 10:13
- В ЕС разрешили выдачу сертификата новому оператору ГТС Украины : Петр и Мазепа 10:09
- Макрон и Путин по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину : 7ya-media.com 10:06
- Путин и Макрон обсудили транзит газа в Европу через Украину : Четверта Влада 10:05
- "Это огромная ошибка": оккупантов Крыма взбесил закон Зеленского о децентрализации : Главред 10:05
- В законе Зеленского "исчез" Севастополь - в Раде бьют тревогу из-за опасной детали : Dialog.ua 10:02
- Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией : Версии.com 09:53
- Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину : Kramatorsk.info 09:52
- Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину : Kherson.life 09:49
- На энергетическую независимость Восточной Европы США выделят миллиард долларов : UA.news 09:49
- В случае провала переговоры о транзите могут возобновиться в весной, - Коболев : UaProm 09:49
- Трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа через Украину состоятся 19 декабря : Украина Коммунальная 09:47
- Названа точная дата новых переговоров по транзиту российского газа по Украине : Известия в Украине 09:46
- Сегодня в Минске состоится первая после переговоров в "нормандском формате" встреча Трехсторонней контактной группы : UAzmi 09:44