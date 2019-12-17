Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2", дальше - Трамп (16)

2019.12.18 (16)2019.12.17 (35) →
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- США планируют выделить 1 млрд долларов для энергетической независимости Восточной Европы : Експерт-центр 10:33
- США планируют выделить один миллиард долларов для энергетической независимости Восточной Европы : 112.ua 09:30
- Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока-2" : Версии.com 08:53
- В США признали беспомощность перед "Северным потоком-2" : Микола.net 08:03
- США планируют выделить 1 млрд долларов для энергетической независимости Восточной Европы : Українські національні новини 08:03
- США планируют выделить 1 млрд долларов для энергетической независимости Восточной Европы : ПрессОрг24 08:02
- Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2" : Iнше ТВ 07:44
- Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2" : ABCnews.com.ua 06:04
- Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2" : Vector News 03:16
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- Сенат США утвердил "адские санкции" за Северный поток-2 : ДнепрCity.net 00:07
- Сенат США одобрил оборонный бюджет: он предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине : ДнепрCity.net 00:06
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