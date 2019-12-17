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Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2", дальше - Трамп

Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2", дальше - Трамп (16)

ГЛАВПОСТ 2019.12.17 21:05
Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее голосование состоялось во вторник, 17 декабря, об этом сообщается на сайте Сената. Сенаторы поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против. Далее законопроект направят на подпись президента США Дональда Трампа.
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2019.12.18 (16)

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