Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2", дальше - Трамп (16)

ГЛАВПОСТ 2019.12.17 21:05

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее голосование состоялось во вторник, 17 декабря, об этом сообщается на сайте Сената. Сенаторы поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против. Далее законопроект направят на подпись президента США Дональда Трампа.