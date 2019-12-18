Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор (75)

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- Сергей Лёвочкин: Украина потеряет около 2% ВВП в случае незаключения договора о транзите газа : Опозиційна платформа - За життя 20:17
- Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга : NewsMir.info 19:12
- Украина и Румыния договорились о запуске Трансбалканского газового коридора : Информационное Сопротивление 19:12
- Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор : РепортерUA 19:11
- Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор : УНИАН 18:47
- "Историческое решение": у Украины появился новый маршрут для импорта газа : Український Бізнес Ресурс 18:14
- Украина подписала газовое соглашение с Румынией : Hronika.info 17:41
- Оператор ГТС подписал соглашение с Румынией на 2020 год : Экономика.com.ua 17:31
- Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор : Fin.org.ua 16:45
- Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор : Укрудпром 16:44
- Украина и Румыния заключили историческое соглашение, что разблокирует Трансбалканский газовый коридор : IPress.ua 16:06
- Украина открыла новое направление для импорта газа через Румынию : 112.ua 16:00
- Украина договорилась с Румынией о поставках газа : Hubs 15:41
- Украина договорилась с Румынией о реверсе газа : Минпром 15:38
- Украина и Румыния договорились о поставках газа : Спілка Блогерів України 15:30
- Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор : Газета День 15:25
- Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020 : Четверта Влада 15:05
- Украина и Румыния договорились о поставках газа : ЗА Київ 15:01
- Украина и Румыния договорились о поставках газа : Версии.com 14:53
- Украина подписала договор с Румынией о поставках газа из Южной Европы : UA.news 14:49
- Нафтогаз: Украина сможет покупать газ в Румынии : Источник.info 14:46
- Украина и Румыния договорились об импорте газа из Южной Европы и Турции : Ирта-Fax 14:45
- Украина получила доступ к газовому рынку Южной Европы : UATV 14:44
- Украина получила доступ к трансбалканскому газовому коридору : Транспортный бизнес 14:42
- Европа и Турция - Украина получила доступ к трансбалканскому газовому коридору : IBF.ua 14:41
- Украина договорилась с Румынией о транспортировке газа с юга : NewsOne 14:39
- "Историческое решение": Украина договорилась с мощным газовым партнером : Главред 14:35
- Украина соглашением с Румынией разблокировала дополнительный маршрут для импорта газа : Українські національні новини 14:33
- Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020 : Експерт-центр 14:33
- Украина соглашением с Румынией разблокировала дополнительный маршрут для импорта газа : ПрессОрг24 14:32
- Украина подписала соглашение о дополнительном направлении для импорта газа : Рубрика 14:31
- Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга : Вої 14:30
- Трансбалканский коридор: Украина получила доступ к газу из Турции и Южной Европы - инфографика : Realist.online 14:25
- Украина подписала соглашение о поставках газа с Румынией : #Буквы 14:20
- Украина и Румыния договорились о поставках газа : Bigmir)net Финансы 14:17
- Оператор ГТС подписал соглашение с Румынией на 2020 год : НВ Бизнес 14:12
- Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа : Телеграф.com.ua 14:12
- Украина и Румыния договорились о поставках газа : Bigmir)net Новости 14:08
- Украине разрешили реверс по Трансбалканскому газовому трубопроводу : Lenta.ua 14:08
- Украина и Румыния подписали соглашение о поставках газа : Главком 14:05
- Украина и Румыния договорились об импорте газа из Южной Европы и Турции : ForUm 14:04
- Украина и Румыния договорились о реверсе газа : DsNews 14:03
- Отключение транзита газа из России: Украина подписала ключевой договор с Румынией : Dialog.ua 14:03
- Украина подписала соглашение с Румунией о поставке газа : УРА-Информ 13:51
- Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор : Утренний город 13:50
- ГТС Украины и Румынии подписали договор по транзиту газа : Електронні Вісті 13:45