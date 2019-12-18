Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на один год (111)

2019.12.18 (111)2019.12.17 (10) →
- Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса : Hronika.info 20:41
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО : Реальная газета 20:25
- Судьба Донбасса решена: Зеленский решил после встречи с Путиным : NewsProUA 20:23
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО : Vector News 20:17
- Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на один год : "Наша газета" (Луганск) 20:04
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год : УСБН Запорiжжя 20:02
- Президент подписался под продлением особого порядка самоуправления в ОРДЛО и одобрил устранение облсоветов из объединения теробщин : КиевВласть.com.ua 19:49
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год : Центр журналистских расследований 19:45
- Особый статус Донбасса продолжен на один год: Зеленский подписал документ : ReplyUA.net 19:41
- Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса : Президент України 19:30
- Зеленский продлил особый статус ОРДЛО : Диванна Сотня 19:27
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса : Новости мира 19:16
- Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса : Нардеп.org.ua 19:10
- Зеленский одобрил продление закона об особом статусе ОРДЛО : НикВести 19:09
- Президент подписался под продлением особого порядка самоуправления в ОРДЛО и одобрил устранение облсоветов из объединения теробщин : NewsMir.info 19:08
- Зеленский продлил особый статус ОРДЛО : ДнепрCity.net 19:07
- Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса : Mk.Mk.Ua 19:05
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год : Гордон 19:05
- Особый статус Донбасса продлили еще на год - Зеленский подписал Закон : МИГ Запорожья 19:02
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса : FaceNews 18:45
- Президент продлил особый статус Донбасса еще на год : ДонПресс 18:28
- Президент подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО : Газета День 18:24
- Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса : Аналитическая служба Донбасса 18:13
- Зеленский одобрил продление закона об особом статусе Донбасса : 62.ua 18:06
- Зеленский одобрил продление закона об особом статусе ОРДЛО : Фокус 18:04
- Зеленский одобрил продление закона об особом статусе Донбасса : 0642 Луганск 18:02
- Зеленский подписал закон о продлении на год "особого статуса" ОРДЛО : Луганский Радар 17:56
- Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса Донбасса" : Крым.Реалии RFE/RL 17:53
- Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса : Известия в Украине 17:46
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО : Трибун Луганска 17:46
- Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год : Iнше ТВ 17:44
- Зеленский продлил особый статус ОРДЛО : Хвиля 17:36
- Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО : IPress.ua 17:36
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО : Експерт-центр 17:33
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО : Экономика.com.ua 17:31
- Зеленский еще на год продлил действие особого статуса для Донбасса : Комсомольская Правда в Украине 17:31
- Особый статус Донбасса: Зеленский продлил действие закона : Realist.online 17:25
- Особый статус Донбасса: Зеленский поставил точку : Prioritet.org 17:22
- Зеленский подписал продление закона об отдельных районах Донбасса : #Буквы 17:20
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса : В Час Пик 17:14
- Президент подписал продление на год закона об особом статусе Донбасса : UATV 17:14
- Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год : Николаевский центр журналистских расследований 17:08
- Зеленский одобрил продление особого статуса ОРДЛО : Lenta.ua 17:08
- Зеленский одобрил продление закона об особом статусе Донбасса : LB.ua 17:07